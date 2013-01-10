«Свобода» проти кандидатури Соркіна на посаду голови НБУ

Про це кореспонденту УНІАН повідомив народний депутат від “Свободи” Ігор Сабій.

“Однозначно голосуватимемо проти І.Соркіна. І взагалі, спочатку має заслуховуватися звіт попереднього голови НБУ Сергія Арбузова. Тому зараз і блокуємо парламентську трибуну”, - пояснив він.

Водночас депутат висловив сумніви, що у разі розблокування трибуни, регіоналам вдасться затвердити на посаді голови НБУ І.Соркіна.

“Сьогодні багато пустих місць у депутатів Партії регіонів. Очевидно, що не всі повернулися з курортів. Їм буде важко зібрати сьогодні більшість голосів”, - сказав свободівець.

Нардеп додав, що фракція ВО “Свобода” внесла пропозицію, аби секретаріат ВР заблокував для голосування картки відсутніх у сесійній залі народних депутатів.

Як повідомляв УНІАН, 9 січня Президент України Віктор Янукович запропонував парламенту призначити І.Соркіна на посаду голови Нацбанку.

25 грудня І.Соркін був призначений в.о. голови НБУ, після того, як 24 грудня Президент призначив голову Нацбанку Сергія Арбузова на посаду першого віце-прем’єр-міністра України.

Згідно з Конституцією, голова НБУ призначається строком на сім років і звільняється з посади Верховною Радою за поданням Президента України.

Сьогодні, 10 січня, Верховна Рада планує розглянути питання щодо звільнення Сергія Арбузова з посади голови Національного банку України та призначення на цю посаду Ігоря Соркіна.

Фракції “Батьківщина” та “УДАР” заявили, що не голосуватимуть за призначення І.Соркіна головою Національного банку України.