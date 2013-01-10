«Батьківщина» та «УДАР» не голосуватимуть за призначення Соркіна

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявили сьогодні представники цих двох фракцій.

Зокрема, народний депутат від “Батьківщини” Олександр Турчинов зауважив, що Національний банк України знаходиться у віданні Президента, і зараз відбувається лише зміна керівника НБУ, а фінансова політика держави не зміниться.

“Знову продовжиться практика знищення золотовалютних резервів країни... Тому ми в жодному разі не будемо голосувати”, - сказав О.Турчинов.

Своєю чергою лідер фракції “УДАР” Віталій Кличко зауважив, що новий глава НБУ має бути призначений тільки тоді, коли буде звіт нинішнього очільника НБУ.

“Поки не буде звіту попереднього глави НБУ та програми дій нового, ми не будемо голосувати”, - сказав В.Кличко.

Як повідомляв УНІАН, 9 січня Президент України Віктор Янукович запропонував парламенту призначити І.Соркіна на посаду голови Нацбанку.

25 грудня І.Соркін був призначений в.о. голови НБУ, після того, як 24 грудня Президент призначив голову Нацбанку Сергія Арбузова на посаду першого віце-прем'єр-міністра України.

Згідно з Конституцією, голова НБУ призначається строком на сім років і звільняється з посади Верховною Радою за поданням Президента України.