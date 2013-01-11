ВР відмовилась декриміналізувати «статті Тимошенко і Луценка»

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував лише 161 (при необхідних 226 — УНІАН) із 389 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

За ухвалення даного рішення проголосували 8 народних депутатів із фракції Партії регіонів, 75 — із фракції ”Батьківщина”, 33 — фракція “УДАР”, 34 — фракція “Свобода”, 11 — позафракційні.

Фракція КПУ не голосувала в повному складі за дане рішення.

В даному законопроекті в Прикінцевих положеннях було передбачено звільнити від покарання (основного і додаткового) осіб, засуджених за статтею 365 Кримінального кодексу України, за діяння, злочинність і караність яких усувається цим законом. Також передбачено звільнити від покарання (основного і додаткового) осіб, засуджених за статтями 365-1 та 424 Кримінального кодексу України. Таке звільнення «здійснюється в порядку, передбаченому статтею 405-1 Кримінального процесуального кодексу України. Справи про таке звільнення розглядаються судами протягом 5 днів з дня надходження відповідної заяви засудженого, подання прокурора або органу, що відає виконанням покарання».

Даним законопроектом передбачено внести зміни до Кримінального кодексу України. Зокрема, до статті 364 «Зловживання владою або службовим становищем». Передбачено, що покарання наступає за зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди (в нині діючому - тобто умисне, з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби - УНІАН) використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним.

Статтю 365 ККУ пропонувалося викласти в такій редакції: перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав чи повноважень, якщо вони завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам, інтересам юридичних осіб, – карається обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони супроводжувалися насильством або погрозою застосування насильства, застосуванням зброї чи спеціальних засобів або болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, за відсутності ознак катування, – караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років". А статтю 365-1 і 424 передбачалося виключити.

Крім того передбачалося у абзаці другому частини другої статті 216 Кримінального процесуального кодексу України від 13 квітня 2012 року "424" виключити.