Люди отруїлися газом в басейні на курорті

До центральної районної лікарні Миргорода Полтавської області із санаторію ім.М.Гоголя госпіталізовано трьох осіб (жителів Києва, Смоленська і Краснограда) з ознаками отруєння невідомим газом при проведені планових занять в басейні.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, перебіг хвороби - середнього ступеню важкості. Причина отруєння встановлюється. За фактом події проводиться розслідування. Ситуація перебуває на контролі Управління МНС України в Полтавській області.