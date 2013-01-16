ЦРУ: Україна - у десятці країн з найвищою смертністю в світі

Про це йдеться в спеціальній доповіді ЦРУ під назвою «Міжнародна книга фактів», копію якої має в своєму розпорядженні Голос.UA.



Згідно з офіційною інформацією, основним критерієм для розрахунків є кількість смертних випадків, викликаних загальною бідністю, криміногенною ситуацією і поганою якістю медичного обслуговування.

За даними ЦРУ, кількість смертей на 1000 населення в Україні становить 15 осіб. З європейських держав в «чорній десятці» опинилася лише Болгарія (14 осіб на 1000 населення).

Решта всіх країн списку представлена африканськими державами і Афганістаном. Лідирує за вищепереліченими показниками ПАР (17 осіб на 1000 населення).

За словами експертів, на загальні показники також впливає смертність громадян у віці від 65 років і летальні результати в результаті нещасних випадків. Головною рекомендацією авторів «Міжнародної книги фактів» для «неблагополучних держав» є зміна демографічній стратегії.