З жінками-депутатами в лікарні Тимошенко немає зв'язку

Про це в коментарі Gazeta.ua сказав депутат з "Батьківщини" Андрій Сенченко.

За його словами, з ними зв'язатися не можна, тому що вчора перед побаченням мобільні телефони у них забрали. "Тому достовірної інформації зараз ні від кого отримати не можна. Те, що вони там - це точно. В такій ситуації туди ніхто не може потрапити, навіть адвокати. Сергій Власенко з нами прилетів до Харкова. Але вони його не пустять всередину, аргументуючи це тим , що там знаходяться сторонні ", - зазначив політик.

Сенченко пояснив, що за законом жінок-парламентаріїв не можуть видалити з приміщення. "Будемо тиснути. А що нам залишається? Здаватися ніхто не збирається. Депутати залишаться в лікарні, поки законні вимоги Тимошенко не будуть виконані. В колонії навіть у засуджених довічно відеокамер немає. Вони розміщені тільки в місцях загального доступу - їдальні, кімнаті для відпочинку. А в Тимошенко є. Ці камери використовуються як інструмент тиску ", - зазначив нардеп.

Він пообіцяв, що члени "Батьківщини" будуть зустрічатися з керівництвом колонії та Пенітенціарної служби. "Ми вчора ставили їм запитання з приводу відео, на якому Тимошенко ходить на ходунках. Кажуть: "Ми провели службове розслідування і з'ясували, що кут установки наших трьох камер не відповідає куті цієї зйомки". Але вони відповідають за все, що відбувається з Юлією Володимирівною. Тоді яким чином вони це допустили? Виникає питання: хто злочинці? Вони або ще хтось? Тепер ми направимо запит з вимогою провести незалежну перевірку приміщення на предмет незаконної установки технічних засобів ", - зазначив Сенченко.