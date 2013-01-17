Нацрада візьметься за «5 канал»

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

Рішення було прийнято з огляду на звернення громадського об’єднання «Комітет підтримки Миколи Мельниченка», що надійшло до регулятора 26 листопада 2012 року. На думку заявника, в ефірі телерадіокомпанії мали місце передання каналу в суборенду та ретрансляція програм ТОВ ТРК «Медіа маркет» усупереч вимогам Законів України «Про телебачення і радіомовлення» та «Про рекламу». Такого висновку ГО «Комітет підтримки Миколи Мельниченка» дійшло, здійснюючи у період із червня по жовтень 2012 року в домашніх умовах вибірковий запис програм “5 каналу”.

Станом на 25 грудня 2012 року відповіді на звернення Національної ради стосовно цього питання від мовника не надходило.

Також, реагуючи на ще одне звернення ГО «Комітет підтримки Миколи Мельниченка», Національна рада ухвалила рішення про призначення позапланової перевірки діяльності Черкаської ОДТРК, м. Черкаси. На думку об’єднання, в ефірі цієї телерадіокомпанії також мали місце передання каналу в суборенду і ретрансляція програм ТОВ ТРК «Ільдана», про що свідчить власний моніторинг ГО, проведений із червня по жовтень 2012 року. На звернення регулятора Черкаська ОДТРК повідомила, що відеоматеріали з логотипом «Ільдана» поширювалися на підставі угоди про послуги.