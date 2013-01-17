На ЗНО-2013 не вистачає 37 мільйонів

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції сказала директор Українського центру оцінювання якості освіти Ірина Зайцева.

«В бюджеті зараз закладено, десь, 113 мільйонів на проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Нам потрібна сума не менше 150 мільйонів», - сказала вона.

І.Зайцева відзначила, що в Україні зберігається практика «фінансувати на рівні минулого року», тоді як кількість абітурієнтів, які проходять ЗНО, кожного року змінюється.

«Ті кошти, які закладені у бюджет 2013 року - їх однозначно не вистачить. Але це не значить, що зараз ми відчуваємо якісь складнощі, ні», - повідомила І. Зайцева і додала, що із розробкою і друком тестів усе нормально, тому що про це вони потурбувалися ще в минулому році.

Водночас, вона нагадала, що на пунктах тестування мають працювати педагогічні працівники. «Коли ми будемо набирати залучених у березні-квітні, укладати з ними угоди, тоді виникне питання щодо оплати» - сказала І.Зайцева і нагадала, що минулого року вони мали таку ж проблему і на оплату праці педагогів було виділено додатково понад 19 млн грн.

Крім того, І. Зайцева відзначила, що зарплати співробітників УЦОЯО та регіональних центрів не підвищувалися з 2006 року.

Також, повідомила вона, існує проблема із добудовою окремої будівлі для УЦОЯО, на яку все ще потрібно 17,5 млн грн. Рішення про будівництво було прийняте ще у 2007 році, зазначила І.Зайцева, але у 2008 році будівництво заморозили.

Як повідомляв УНІАН, очікується, що для проходження зовнішнього незалежного оцінювання у 2013 році зареєструється 311,5 тисяч осіб.

Минулого року у ЗНО взяли участь майже 329 тисяч осіб.