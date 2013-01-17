Експерт розповів, яка користь Україні від головування в ОБСЄ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час круглого столу «Головування України в ОБСЄ: формальність чи історична можливість?» в Інституті Горшеніна.

«Я би використав це головування для просування ключового пріоритету України в цьому році - підписання Угоди про асоціацію з ЄС, адже серед країн-членів ОБСЄ - значна частина країн ЄС. Я би ставив додаткові пріоритети, які стосуються європейської інтеграції»,- сказав він.

В.Чалий вважає, що Україна має використати головування в ОБСЄ для контактів на різних рівнях. «Основні моменти пов'язані з можливістю контактів. Коли була боротьба за це головування ще в 2009 році, перемовини з країнами, тоді саме це розглядалось як майданчик для двосторонніх зустрічей, для багатосторонніх зустрічей. Де ми ще зустрінемося з Австралією, Монголією?»,- сказав він.

Водночас він додав: «Я не думаю, що взагалі головування в ОБСЄ буде направлено всередину країни, в реформи в країні, це буде зовнішній вимір».

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС завершили переговори про Угоду про асоціацію в грудні 2011 року, а 30 березня 2012 року – парафували її.

10 грудня цього року Рада закордонних справ ЄС схвалила рішення про можливість підписання Угоди про асоціацію з Україною до Вільнюського саміту «Східного партнерства», який має відбутися в листопаді 2013 року за умови прогресу з боку України в сфері реформ виборчого законодавства, судової реформи, вирішення проблем вибіркового правосуддя та низки інших реформ, в тому числі – в сфері боротьби з корупцією та покращення бізнес-клімату.

Зараз Угода про асоціацію перебуває на стадії перекладу та технічної підготовки до підписання.