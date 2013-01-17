Королевська вже ламає голову, як побороти зарплати в конвертах

Як передає кореспондент УНІАН, про це Наталія Королевська заявила, виступаючи на засіданні Комітету з економічних реформ за участю президента Віктора Януковича.

«Одним з напрямків розв’язання цієї проблеми може стати оптимізація нарахування єдиного соціального внеску і податку на зарплату, які зараз в сукупності досягають 69%», - відзначила Н.Королевська, уточнивши, що саме високі ставки податків створюють умови для виплати зарплати у конвертах.

Крім того, Н.Королевська сказала, що система надання соціальних пільг працює в ручному режимі, де максимально присутній людський чинник.

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У зв'язку з цим міністерство розробляє плани щодо переходу на надання адресної допомоги з урахуванням одержуваних населенням доходів.

«Це дозволить максимально ефективно використовувати бюджетні гроші і нараховувати види соціальної допомоги саме тим, хто їх потребує», - сказала вона.

Міністр додала, що поки перейти на адресне надання соціальній допомозі тим, хто її потребує, не є можливим через відсутність єдиної інформаційної бази для нарахування пенсій і надання різних видів соцдопомоги.

Всього з бюджету, за словами міністра, на надання пільг і компенсації населенню витрачається понад 55 млрд грн.

Н.Королевська також повідомила, що з 20,4 млн зайнятого населення сплачують внески до Пенсійного фонду лише 16,4 млн працюючих громадян.

"З них - 2,4 млн одержують нижче за мінімальну заробітну плату і ще 3 млн — менше двох тисяч", - додала вона.

Як раніше повідомляв УНІАН, у 2012 році віце-прем'єр-міністр соціальної політики Сергій Тігіпко також висловлювався про необхідність зниження єдиного соціального внеску, проте цього не відбулося.

Восени Верховна Рада прийняла закон, який передбачає підхід до визначення пропорцій розподілу єдиного соцвнеску.

Згідно із законом, на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування йде 85,53% єдиного внеску. На загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття - 5,09%; на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, - 3,64%; на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, пов'язаними з похоронами, - 5,74 %.