Кожара вже найближчими днями займеться придністровським питанням

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, про це Л.Кожара заявив на зустрічі з главами польових присутностей ОБСЄ.

Керівник МЗС відзначив важливість діяльності польових місій ОБСЄ, спрямованої на попередження та врегулювання конфліктів, сприяння демократичним реформам та утвердження верховенства права.

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"Під час свого головування в ОБСЄ Україна підтримуватиме зусилля з метою підвищення ефективності польових присутностей ОБСЄ", - наголосив міністр закордонних справ України.

Л.Кожара підкреслив необхідність посилення інституційних спроможностей польових місій ОБСЄ вживати своєчасних та ефективних заходів з попередження виникнення конфліктних ситуацій в зонах їх відповідальності, вдосконалення взаємодії з приймаючими державами під час реалізації проектів та здійснення діяльності відповідно до їх потреб та інтересів.

Значну увагу міністр приділив питанню врегулювання тривалих конфліктів на просторі ОБСЄ.

У цьому контексті Л.Кожара підкреслив важливість активізації переговорного процесу в форматі «5+2», спрямованого на пошук шляхів придністровського врегулювання.

"Найближчими днями планую відвідати Кишинів і Тирасполь з метою надання поштовху цьому процесу", - додав діючий голова ОБСЄ.

Учасники зустрічі поінформували про актуальну ситуацію в країнах їхньої присутності та привітали готовність українського головування сприяти їм у реалізації важливої місії організації.