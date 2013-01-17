Міністр закордонних справ України застряг у Відні
19:27, 17 січня 2013Політика
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Завтрашня прес-конференція Кожари переноситься.
Леонід Кожара не може вилетіти з Відня
Прес-конференція міністра закордонних справ України Леоніда Кожари, котра планувалася на 11.00 годину 18 січня, переноситься у зв’язку зі скасуванням, з огляду на складні погодні умови у австрійській столиці, рейсу Відень-Київ (PS 848), яким глава українського зовнішньополітичного відомства мав повернутися з Відня.
Про це УНІАН повідомили в Департаменті інформаційної політики МЗС України.
Як відомо, 16-17 січня Л.Кожара перебував у Відні з робочим візитом.
В МЗС зазначають, що про дату прес-конференції буде повідомлено додатково.
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