Міністр закордонних справ України застряг у Відні

Прес-конференція міністра закордонних справ України Леоніда Кожари, котра планувалася на 11.00 годину 18 січня, переноситься у зв’язку зі скасуванням, з огляду на складні погодні умови у австрійській столиці, рейсу Відень-Київ (PS 848), яким глава українського зовнішньополітичного відомства мав повернутися з Відня.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті інформаційної політики МЗС України.

Як відомо, 16-17 січня Л.Кожара перебував у Відні з робочим візитом.

В МЗС зазначають, що про дату прес-конференції буде повідомлено додатково.