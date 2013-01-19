Проросійські активісти відзначили річницю Переяславської ради (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції пройшли хресною ходою під прапором Російської Федерації від Спасо-Преображенського собору до пам'ятника Б.Хмельницькому, біля підніжжя якого отаман Олег Дрямін нагадав присутнім про важливість Переяславської ради, процитував фрагменти з виступу гетьмана про возз'єднання України та Росії.

На думку О.Дряміна, багато подій, що передували Переяславській раді, перекликаються з нинішніми. Зокрема, зазначив він, «як і тоді, так і зараз нашим людям не дають можливості говорити російською, нав'язують чужі традиції й вірування. Тому ми повинні об'єднатися й зробити все можливе, аби йти вперед разом із Росією».

Козак Чорноморського козацтва Віктор Олейник, який виступив перед присутніми, закликав «протистояти націоналістам», коли представники українських організацій вийдуть 22 січня на вулиці Одеси, щоб відзначити День соборності. За його словами, «бандерівці рвуться в наші будинки, вони вже в місцевих радах, у Верховній Раді, у них скрізь є свої сили».

Акція пройшла без інцидентів.

Як зазначив в інтерв'ю УНІАН прес-секретар Одеської облорганізації «Свободи» Василь Сидорак коментуючи проведення цієї акції, «немає сенсу реагувати на те, як біснується маргінальна проросійська група, виконуючи чергове замовлення своїх покровителів. Зрозуміло, що якби існувала Українська держава, такі хороводи під прапорами сусідньої держави були б неможливі».