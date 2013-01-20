Фесенко каже, що Янукович може і не віддати прем'єрство Арбузову

Таку думку висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко.

«Хоча я сам є прихильником версії передачі влади Арбузову, але не виключаю, що може скластися і нестандартна ситуація», – зазначив політолог у коментарі Тиждень.ua.

Експерт наголосив, що «Азаров дуже досвідчений політик», який не конфліктуватиме з Арбузовим.

«Але, якщо Азаров буде бачити реальні помилки Арбузова, якщо він бачитиме, що Арбузов, скажімо так, робить неправильні рухи, що врешті-решт може викликати сумнів у президента - а чи готовий цей молодий чиновник стати прем’єр-міністром? Тоді Азаров просто не буде робити зайвих рухів», - упевнений політолог.

«Він не буде інтригувати. Точно не буде публічно виступати проти Арбузова. А от непомітно продемонструвати, що перший віце-прем’єр не готовий стати потужним прем’єром, Азаров може. І тоді хтозна, як може статися», - каже Фесенко.

«Тоді може статися так, що в дусі свого політичного стилю Янукович не буде поспішати з проведенням акції спадкоємництва, тобто передачі влади від Азарова до Арбузова. І процес може затягнутися», - вважає експерт.

Крім того, на думку політолога, проблем Арбузову може додати і певне несприйняття його у Верховній Раді.