Янукович привітав Крим

Як ідеться у привітанні, розміщеному на офіційному сайті глави держави, референдум 20 січня 1991 року, що відновив статус автономії, став знаковою подією в історії Криму, взірцем демократії та справжнього прояву волі народу.

Як зауважив Президент, ”сьогодні Автономна Республіка Крим разом з усією Україною активно йде шляхом масштабних системних реформ, спрямованих на ефективне використання природно-рекреаційного та геополітичного потенціалу півострова, залучення інвестицій, впровадження високих стандартів життя”.

В.Янукович висловив переконання, що працелюбність і толерантність жителів Криму ”і надалі сприятимуть успішному соціально-економічному розвитку регіону, міжнаціональній злагоді, взаєморозумінню й політичній стабільності”.