Янукович зустрінеться з головою компанії «Ротшильд» у Росії та СНД

Сьогодні Президент зустрінеться з головою компанії «Ротшильд» у Росії та країнах СНД.

У понеділок, 21 січня, о 14:30 Президент України Віктор Янукович проведе зустріч з головою компанії «Ротшильд» у Росії та країнах СНД, віце-головою «Ротшильд Європа» Клаусом Мангольдом. Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, передбачена протокольна зйомка. Працює прес-служба Президента України та 10 представників ЗМІ. Представники ЗМІ запрошуються на 13:30.

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