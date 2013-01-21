Янукович зустрінеться з головою компанії «Ротшильд» у Росії та СНД
12:44, 21 січня 2013Політика
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Сьогодні Президент зустрінеться з головою компанії «Ротшильд» у Росії та країнах СНД.
У Януковича - ділова зустріч
У понеділок, 21 січня, о 14:30 Президент України Віктор Янукович проведе зустріч з головою компанії «Ротшильд» у Росії та країнах СНД, віце-головою «Ротшильд Європа» Клаусом Мангольдом.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, передбачена протокольна зйомка.
Працює прес-служба Президента України та 10 представників ЗМІ. Представники ЗМІ запрошуються на 13:30.
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