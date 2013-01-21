ГПУ показала відео, як Тимошенко вручали повідомлення про підозру у вбивстві

В ГПУ зазначають, що показали це відео для того, щоб засвідчити, що під час вручення повідомлення не було порушено жодних процесуальних вимог.

На відео видно, як Тимошенко слухає начальника Качанівської виправної колонії Колпащикова, поки він зачитує їй текст підозри, повідомляє ТСН.

Зазначимо, що відео було також продемонстроване під час зустрічі генерального прокурора Віктора Пшонки з представниками іноземних дипломатичних місій в Україні.

Участь у заході взяли також міністр охорони здоров'я України Раїса Богатирьова та голова Державної пенітенціарної служби України Олександр Лісіцков.

Пшонка зазначив, що під час вручення повідомлення Тимошенко не було порушено жодного її права, у тому числі і права на захист. За його словами, цю кримінальну справу передадуть до суду лише після проведення всіх процесуальних дій, згідно з вимогами закону. Генпрокурор також наголосив, що тільки суд встановлюватиме винуватість або ж невинуватість підозрюваної.