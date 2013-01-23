Донька Тимошенко сьогодні зустрінеться з президентом ПАРЄ і генсеком Ради Європи

Донька екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко Євгенія Тимошенко 23 січня у Страсбурзі зустрінеться з Президентом Парламентської Асамблеї Ради Європи Жан-Клодом Міньйоном.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив народний депутат від “Батьківщини” Григорій Немиря.

Крім того, додав він, Є.Тимошенко зустрінеться з Генеральним секретарем Ради Європи Торбйорном Яглендом, комісаром Ради Європи з прав людини Нільсом Мужнієксом, керівництвом Моніторингового комітету Ради Європи.

“Ми вважаємо, що європейські лідери мають отримати не викривлену, а реальну інформацію про те, що відбувається в Україні після останніх парламентських виборів”, - сказав Г.Немиря.