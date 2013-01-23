Скільки українців проголосували б за незалежність зараз (опитування)

За даними соціологічної групи «Рейтинг» якби референдум щодо проголошення незалежності проходив сьогодні, то 61% українців підтримали би ідею незалежності. Про таке в ефірі «5 каналу» повідомив засновник соціологічної групи «Рейтинг» Ігор Тищенко.

«Зараз 61% проголосували б за незалежність. В жодному з регіонів України «проти» не переважає над «за». На Заході прихильників незалежності близько 90%, Донбас і Південь - близько 45-50%, але все одно тих, хто «за», більше, ніж тих, хто «проти», - заявив І.Тищенко в ефірі «5 каналу».

Нагадаємо, вчора, 22 січня, в Україні відзначали День Соборності і Свободи. 22 січня 1919 року було проголошений Акт Злуки Української Народної Республіки і Західно-Української народної республіки в єдину державу.