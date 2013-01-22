Через міст Патона протягнувся живий ланцюг (фото)
11:31, 22 січня 2013Політика
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На мосту Патона у столиці кілька сотень людей відзначають День Соборності України.
"День злуки - тримаймося за руки" / Фото: Jarek Junko з Facebook
Про це повідомляє Gazeta.ua.
Люди почали збиратися з 8 години ранку по обидва боки мосту Патона, який з'єднує правий та лівий береги Києва. Більшість людей тримають прапори України та іншу національну символіку. Вони співають українські народні пісні і скандують "День злуки - тримаймося за руки".
День Соборності відзначається щороку 22 січня в день проголошення Акту возз'єднання Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 1919 році.
30 грудня 2011 року указом Президента України Віктора Януковича День Соборності на офіційному рівні було скасовано, натомість встановлено "День Соборності та Свободи України".
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