Через міст Патона протягнувся живий ланцюг (фото)

Про це повідомляє Gazeta.ua.

Люди почали збиратися з 8 години ранку по обидва боки мосту Патона, який з'єднує правий та лівий береги Києва. Більшість людей тримають прапори України та іншу національну символіку. Вони співають українські народні пісні і скандують "День злуки - тримаймося за руки".

День Соборності відзначається щороку 22 січня в день проголошення Акту возз'єднання Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 1919 році.

30 грудня 2011 року указом Президента України Віктора Януковича День Соборності на офіційному рівні було скасовано, натомість встановлено "День Соборності та Свободи України".