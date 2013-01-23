Азаров - у шоці від сюжетів на каналі Хорошковського

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

"Є приклади, коли державна соціальна політика перекручується. Коли свідомо розповсюджується неправда. Минулого тижня на одному з великих телеканалів я побачив сюжет. Розповідають: ось одинока мама з Кіровограда Олена Сухоленцева, отримує зарплату півтори тисячі гривень, а за житлово-комунальні послуги сплачує 450 гривень. А ось пенсіонерка Солімчук з Рівного – сплачує за житлово-комунальні послуги чверть пенсії. Причому людей в сюжеті фактично лякали тим, що готується підвищення тарифів, і зрозуміло, люди у розпачі, не знають, як звести кінці з кінцями. Я був шокований", - сказав М.Азаров.

«По-перше, хто це готує підвищення тарифів, я хочу запитати? Хто це? Немає таких. Хочу серйозно застерегти всіх від спекуляцій щодо підвищення тарифів для населення. Ми вже два роки справляємося з ситуацією, не підвищуючи тарифів. І сьогодні зовсім не ті екстремальні умови, які були у 2010 році, щоб спекулювати на цій темі», - заявив прем’єр.

Також він повідомив, що доручив розібратися: як може бути, що люди сплачують за комунальні послуги більше визначених законом 10% від доходу для пенсіонерів і 15% від доходу для тих, хто працює. «І виявилось, що телеканал повідомив багатомільйонній аудиторії неправду», - заявив М.Азаров.

"І пані Сухоленцева, і пані Солімчук отримують житлову субсидію відповідно до їх конкретного матеріального стану. І ніякого збільшення тарифів вони не відчували і не відчують. Кореспонденту нічого не варто було це з’ясувати. Натомість була розповсюджена просто неправда, тим більше огидна, що вона сприймається на віру в першу чергу людьми, які соціально вразливі, які дуже переживають через можливе погіршення свого матеріального стану. Може, це просто прикра помилка кореспондента? Але ж ні. Через кілька днів той же телеканал продовжив нагнітати очікування підвищення тарифів і показав сюжет, в якому стверджувалось, що ось, у Монастирищенському районі Черкаської області уже підвищено тариф на теплову енергію", - підкреслив глава уряду.

М.Азаров зазначив, що ця інформація також була неправдивою.

"Навпаки, 26 грудня 2012 року міська рада відмовила теплокомуненерго у підвищенні тарифу. Таким чином, тариф у Монастирищі не змінювався з серпня 2011 року. Як мені стало відомо, районна влада вже звернулася з листом на адресу керівництва телеканалу з вимогою спростувати неправдиву інформацію. Я питаю: що це, як не свідома інформаційна протидія політиці уряду? По суті, це штучне створення негативних очікувань, песимістичних настроїв", - заявив М.Азаров.

У зв'язку з цим він зазначив, що уряд вітає критичні публікації ЗМІ, які викривають недоліки або порушення, «це допомагає в роботі, допомагає нам такі недоліки усунути, захистити людей. Ми вітаємо і підтримуємо важливу суспільну місію свободи слова».

"Але ми категорично проти дезінформації та маніпулювання громадською думкою. Неправда заважає розвитку країни. Вона позбавляє суспільство правдивих орієнтирів і волі до перетворень. Сіє зневіру. А зневірене суспільство нічого не збудує. Тому ми не вправі допустити розповсюдження неправди. Я звертаю на це особливу увагу членів уряду. Кожен на своєму місці зобов’язаний детально інформувати суспільство про реальний стан речей, про реалізацію урядової політики, а також миттєво, безкомпромісно спростовувати неправду", - наголосив прем'єр-міністр.

М.Азаров підкреслив, уряд повинен максимально детально і докладно інформувати суспільство про свою діяльність, залучати суспільство, громадян України до масштабного обговорення тих завдань, рішення за якими ще доведеться приймати, використовувати громадську думку в своїх діях.

Як повідомляє Ліга, Азаров прямо не назвав телеканал Інтер, але кореспонденти, які були присутні, підтвердили, що мова йшла про їхні сюжети.

На тему: Хорошковський сказав Януковичу, що не може працювати з Азаровим

Як відомо, телеканал Інтер належить колишньому першому віце-прем'єру Валерію Хорошковському.