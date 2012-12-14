Хорошковський сказав Януковичу, що не може працювати з Азаровим

Про це УНІАН повідомили УНІАН у прес-службі В.Хорошковського.

«Сьогодні, 14.12.12, Валерій Хорошковський був запрошений на зустріч до Президента України Віктора Януковича відносно його подальшої роботи у складі нового уряду. Хорошковський висловив Президенту України свою позицію щодо неможливості співпраці із діючим прем'єр-міністром України Миколою Азаровим. За результатами обговорення було прийнято рішення про відставку Валерія Хорошковського із займаної посади, про що згодом було зроблено відповідну заяву прес-служби Валерія Хорошковського», - йдеться у повідомленні.