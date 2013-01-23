ЗМІ: Бандеру та Шухевича вилучили з тестів з історії України

Імена українських військовиків та політичних діячів Степана Бандери та Романа Шухевича Міністерство освіти та науки, молоді і спорту України вилучило з переліку осіб, про які треба знати, аби скласти цьогорічне незалежне оцінювання з історії України. Їх замінили на Миколу Щорса і Юрія П’ятакова.

Про це повідомили журналісти телеканалу ZIK.

Окрім цього, новинкою ЗНО-2013 стануть тести зі світової літератури. Як і раніше, складати можна лише чотири предмети. А подавати документи – в щонайбільше п’ять вишів. Також закликають випускників реєструватися уважно, бо найчастіше абітурієнти помиляються з переліком предметів, які необхідні для вступу.

«Змінювати перелік предметів можна лише до 5 березня. Коли зареєстрована людина дочиталася, що їй потрібен ще один предмет, то має надіслати новий пакет документів», – зазначила директор Львівського центру оцінювання якості освіти Лариса Середяк.