ДПтС: Луценка прооперували

Колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка сьогодні прооперували в столичній клініці “Оберіг”.

Про це УНІАН повідомив речник ДПтС України Ігор Андрушко.

“Так, його сьогодні прооперували. Операція пройшла без ускладнень”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 20 січня засудженого Ю.Луценка з Менської виправної колонії (№91) було доставлено до київської універсальної медичної клініки «Оберіг».

28 грудня газета «Сегодня» повідомила, що Ю.Луценко погодився на операцію з видалення поліпа в кишечнику. Як повідомила виданню спікер партії "Народна Самооборона" Лариса Сарган, Ю.Луценко лікуватиметься за власний рахунок в київській приватній клініці. "Операція дуже складна і небезпечна, після неї два тижні потрібно проходити реабілітацію, щоб уникнути внутрішніх кровотеч, - сказала Л.Сарган. - Мама Юрія Віталійовича свого часу померла від раку прямої кишки, і є ризик того, що це спадкове. Поки це доброякісна пухлина 0,8 см в діаметрі, і вона дуже швидко росте", - зазначила Л.Сарган.

Довідка УНІАН. Ю.Луценка було затримано 26 грудня 2010 року. Генпрокуратура висунула йому обвинувачення в заволодінні державним майном в особливо великих розмірах і в перевищенні службових повноважень.

27 лютого 2012 року Печерський райсуд засудив Ю.Луценка до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна (643 тис. грн компенсації МВС за завдані збитки), з позбавленням права обіймати керівні посади, а також рангу державного службовця.

16 травня Апеляційний суд Києва визнав правомірним вирок, винесений Ю.Луценку Печерським районним судом столиці.