Опозиція зібрала підписи для позачергової сесії ВР

Опозиція вже зібрала 150 підписів народних депутатів України за проведення позачергової сесії Верховної Ради 29 січня, у зв'язку з подіями навколо екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.

Про це сказала керівник секретаріату фракції "Батьківщина" Ольга Боднар, повідомили УНІАН в прес-службі “Батьківщини”.

В той же час О.Боднар повідомила, що збір підписів триває до кінця сьогоднішнього дня, оскільки ще є бажаючі поставити свій підпис і при цьому не лише з опозиційних фракцій, а й позафракційні народні депутати.

На позачерговій сесії опозиція пропонується розглянути питання про відставку Генпрокурора Віктора Пшонки, а також створити ТСК з розслідування порушень законодавства щодо Ю.Тимошенко і Юрія Луценка. Крім того, передбачається розглянути питання про відповідальність керівників силових відомств.

Як повідомляв УНІАН, 21 січня голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк направив голові Верховної Ради Володимиру Рибаку листа, в якому опозиція вимагає проведення 29 січня позачергової сесії Верховної Ради України для створення ТСК з розслідування порушень Конституції при ув’язненні Ю.Тимошенко і Ю.Луценка, розгляду питань про політичну відповідальність голів СБУ та МВС за участь правоохоронних органів у політичних переслідуваннях та про відставку генерального прокурора.

22 січня А.Яценюк заявив, що опозиція має голоси для проведення позачергової сесії парламенту і вона відбудеться 30 січня.

“Що стосується дати проведення позачергового засідання ВР, то, згідно з законом про регламент Верховної Ради України, голова парламенту має 7 днів на скликання відповідної позачергової сесії. Оскільки нам сьогодні видали підписні листи, то, я думаю, що до кінця сьогоднішнього-завтрашнього дня ми передамо ці підписи, і все залежатиме від голови парламенту”, - сказав А.Яценюк.

Він наголосив, що якщо керівництво парламенту буде і надалі зволікати зі скликанням позачергової сесії, то опозиція буде “допомагати їм скликати сесію якомога швидше”. “Орієнтовна дата була 29, але у зв’язку із затримкою видачі підписних листів вона вже перенеслась на 30”, - наголосив А.Яценюк.