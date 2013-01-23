Рибак бачить у залі ВР п’ять кандидатів у Президенти

Про це він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода, відповідаючи на запитання стосовно закидів на свою адресу щодо блокування проведення позачергової сесії. Він пов’язав ці звинувачення з майбутніми президентськими виборами в Україні.

«Нічого дивного в цьому нема. Тому що в парламенті сьогодні починається передвиборча кампанія. Хтось уже бачить себе, що він буде кандидатом у Президенти. Десь п’ять осіб у парламенті – я так дивлюся, що це вже майбутні кандидати в Президенти. Також ви знаєте, що цього року будуть вибори міського голови Києва», – сказав В. Рибак.

За його словами, для того, щоб призначити позачергову сесію, спікерові потрібні всі документи, відповідно до регламенту. «Вони (опозиція) написали в понеділок, 21 січня, я підписав відразу ж, у ту ж хвилину. Питаю ввечері: приходив хто-небудь, реакція є, списки готують? Нікого не було і ніхто не приходив. Сьогодні, 23 січня, ніяких підписів у Верховній Раді ще немає. Тому я хочу сказати: не треба дурити наших виборців», – заявив спікер.

Як зазначає Радіо Свобода, опозиційні й провладні депутати звинувачують одне одного у відмові від проведення позачергової сесії парламенту.

Зокрема, напередодні представник «Батьківщини» Сергій Пашинський заявив, що спікер В.Рибак не видає підписні листи, необхідні для збору депутатських підписів. Натомість регіонал Володимир Олійник зазначив, що насправді це опозиція «включила заднього», коли влада погодилась на проведення дострокової сесії.

Опозиціонери розраховують на проведення позачергової сесії 30 січня. Для того, щоб скликати таку сесію, її ініціатори мають зібрати 150 підписів депутатів.