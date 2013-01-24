Соратники не складали грошей на операцію Луценку
21:50, 24 січня 2013Політика
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Екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко у клініці "Оберіг" лікується за власні гроші.
За операцію платила дружина
Про це повідомила прес-секретар "Народної самооборони" Лариса Сарган, передає "Українська правда".
"Луценко лікується за власні кошти. (Фінансово) допомогти ніхто не пропонував. Ірина Степанівна (Луценко) взяла все на себе", - заявила вона.
Речник політсили також додала, що дружина екс-міністра побачитися з чоловіком досі не змогла. Але, за словами лікарів, Луценко нормально відходить від операції.
Сарган також додала, що прооперований намагається потроху вставати, однак медики не радять йому робити різких рухів.
Наразі родичі Луценка очікують результати аналізів на гістологію.
Як відомо, 23 січня екс-міністру вирізали більше 20 поліпів.
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