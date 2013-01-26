Син Порошенка пішов у депутати Вінницької облради від «Батьківщини»

Як передає кореспондент УНІАН, за це сьогодні проголосували усі 29 делегатів конференції обласної організації «Батьківщини».

О.Порошенко зазначив, що свою політичну діяльність розпочав у виборчій кампанії свого діда Олексія Порошенка (на виборах до Верховної Ради 2012 року – УНІАН).

«Я так само, як і ви, вважаю, що потрібні зміни, і цих змін можна досягти, якщо будуть активні громадяни з активною громадянською позицією. Зараз я працюю у ПК «Поділля» (Вінницька область - УНІАН), а також активно займаюсь громадською діяльністю, реалізую певні проекти й у Фонді Порошенка», - сказав кандидат у депутати.

О.Порошенко зобов’язався у разі перемоги на цих виборах вступити у фракцію «Батьківщина» у Вінницькій обласній раді. «Я поділяю багато позиційних поглядів, які є у «Батьківщини», і мені приємно, що вони підтримали мою кандидатуру - кандидата у депутати Вінницької облради», - сказав О.Порошенко.

Він повідомив, що започаткував «програму з освітлення сільських вулиць по усій області. Цю програму я буду продовжувати й надалі. Звичайно, на Бершадщині стоїть питання газифікації, впорядкування сміттєзвалищ, проблеми з водою, транспортного сполучення. Мною розроблена програма вирішення усіх цих питань, і я впевнений, що на виборах має перемогти та людина, яка найбільше відповідає очікуванням жителів Бершадського району», - додав він (УНІАН: О.Порошенко балотуватиметься в одномандатному окрузі № 3 на проміжних виборах до облради).

Керівник обласної організації ВО «Батьківщина» Людмила Щербаківська впевнена, що О.Порошенко гідно відстоюватиме інтереси району в облраді.

Як повідомляв УНІАН, Вінницька обласна виборча комісія призначила на 24 лютого 2013 року перевибори двох депутатів облради замість тих, які склали свої повноваження у зв'язку з обранням до Верховної Ради.

18 грудня 2012 депутати Вінницької облради достроково припинили повноваження 4 депутатів у зв'язку з обранням у Верховну Раду.

Облрада припинила повноваження Віктора Тимошенка, обраного до ВР як самовисуванець в одномандатному окрузі № 198 у Черкаській області, Миколи Джиги як висуванця Партії регіонів в окрузі № 15 (Вінницька область), Григорія Заболотного як самовисуванця в окрузі № 17 (Вінницька область) та Олександра Домбровського як самовисуванця в окрузі № 11 (Вінницька область).

В.Тимошенко і М.Джига у Вінницьку облраду обиралися за списками Партії регіонів, О.Домбровський і Г.Заболотний - як висуванці партії "Єдність".