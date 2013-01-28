У державних ТРК намічається кадрова чистка

Про це пише газета «Коммерсант».

Видання має у своєму розпорядженні план Держкомтелерадіо з оптимізації діяльності державних телерадіокомпаній (ДТРК) на 2013 рік. Документ передбачає скорочення штату ДТРК, зменшення обсягів виробництва і трансляції програм, а також оптимізацію каналів мовлення. Зокрема, до 1 травня штат Національної телекомпанії України (НТКУ) і Національної радіокомпанії України (НРКУ) повинен бути скорочений як мінімум на 15%. Персонал обласних ДТРК чисельністю більш як 300 осіб має зменшитися на 18%, від 200 до 300 осіб - на 10%. Крім того, до 1 березня ДТРК зобов'язані представити в комітет пропозиції щодо скороченню виробництва і трансляції програм.

Зараз в Україні працюють 28 обласних і регіональних державних телерадіокомпаній, а також НТКУ, НРКУ, Державна телерадіокомпанія "Культура" і Державна телерадіокомпанія "Всесвітня служба "УТР"".

У Держкомтелерадіо пояснили, що причиною оптимізації є гостра нестача коштів у бюджеті на цей рік. "На трансляцію програм державного мовлення передбачено 64,8 млн. грн. Це в 4,2 раза менше за нашу мінімальну потребу. Крім того, з минулого року залишилося 25,2 млн. грн кредиторської заборгованості перед операторами телекомунікацій. Виділених цього року грошей вистачить на три місяці мовлення. Якщо фінансування не збільшать, скоротяться зони мовлення, і ми будемо змушені відключати наші передавачі", - заявило "Коммерсанту" джерело в комітеті. За його словами, вже з 1 квітня можуть бути відключені передавачі, зокрема, радіо "Промінь", першого каналу українського радіо, "Першого національного".

Для збільшення фінансування в Держкомтелерадіо мають намір звернутися до Президента і прем'єр-міністра. "Керівництво країни знає про цю проблему. На етапі формування бюджету Президент доручив уряду врахувати кошти, необхідні для роботи державних ТРК, але уряд не виконав це доручення. Мабуть, гроші направили на щось важливіше", - додало джерело.

У НТКУ підтвердили наявність проблем. "У 2012 році були урізані витрати на технічне оснащення і модернізацію устаткування, ми не змогли придбати багато з того, що планували, - нарікає технічний директор НТКУ Валерій Вергелесов. - Чутки про скорочення ходять давно, але офіційно нам нічого не оголошували. Затримок зарплати теж поки що не було".

Генеральний директор НТКУ Єгор Бенкендорф попросив Держкомтелерадіо не поспішати з оптимізацією: "Це питання, яке вимагає дуже акуратного підходу. Адже за цифрами стоять люди. Зараз в штаті компанії працює близько 1,5 тис. співробітників". За його словами, зменшення в ефірі частки ДТРК може привести до їх повного витіснення комерційними каналами: "Йдеться про скорочення коштів на поширення сигналу. В результаті існує загроза того, що канали не зможуть вести мовлення цілодобово, і їхній час в ефірі займатимуть приватні компанії".

Разом з тим у Комітеті Верховної Ради з питань свободи слова та інформації вважають, що державні ТРК не повинні далі працювати в існуючому форматі - їм слід поступово переходити у формат громадського телебачення. "Сьогодні "Перший національний" має мале відношення до Української держави. Вранці там транслюються радянські програми 30-річної давності. Ми не можемо їм дати ще сотню мільйонів, щоб вони й далі це показували. Державні ТРК повинні бути громадськими - показувати дитячі, спортивні, культурно-освітні програми, порушувати соціальні питання", - заявив "Коммерсанту" голова комітету Микола Томенко ("Батьківщина").

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У парламентському Комітеті з питань національної безпеки і оборони вказують на небезпеку недофінансування ДТРК. "Це питання інформаційної безпеки країни, позиціонування на інформаційній арені. Державні ЗМІ підтримують ідеологію нашої країни, в основі якої лежать її ідентифікація і дотримання національних інтересів. Повністю відмовитися від державних ЗМІ не можна", - заявив перший заступник голови комітету Анатолій Кінах (Партія регіонів).