Беркут оточив активістів біля КМДА

Як передає кореспондент УНІАН, близько 20 бійців «Беркуту» стежать за представниками громадських організацій, які намагаються увійти до будівлі КМДА, аби звернутися до Олександра Попова щодо ситуації зі зборами Громадської ради при КМДА, які відбувалися сьогодні у приміщенні Головпоштамту.

Двері до КМДА зачинені і до представників громадських організацій поки що ніхто не виходить.

Як повідомляв УНІАН, за даними ВО «Свобода», сьогодні на установчих зборах з формування Громадської ради при КМДА відбувалися сутички.

У повідомленні партії зазначалося, що 29 січня 2013 року під час обрання Громадської ради при Київській міській державній адміністрації «журналісти» кремезної статури здійснили напад на народного депутата України від фракції ВО «Свобода» Едуарда Леонова.

Зазначається, що «напередодні, 28 січня, відбулися Установчі збори з обрання Громадської ради при КМДА. Головою ради було обрано «свободівця» Володимира Свєнтицького, також визначено заступників голови. Протокол із відповідними рішеннями департамент КМДА відмовився зареєструвати. Свої дії чиновники мотивували відсутністю на засіданні членів провладної ініціативної групи та звіту попереднього голови Громадської ради. Однак, чому члени ініціативної групи не з‘явилися на засідання, залишилося загадкою, адже саме вони призначили збори на цей день».

Сьогодні на зборах зі створення Громадської ради «протягом кількох годин через постійну колотнечу «ініціативна група» не змогла ухвалити жодного рішення», заявили у партії.

Пізніше у столичному главку міліції повідомили, що перевіряють повідомлення помічника народного депутата про замінування будівлі, де проходять збори з формування Громадської ради при КМДА.

Потім секретар зборів Роман Хорольський (Міжнародна громадська організація «Рада свободи») заявив УНІАН, що представники ВО “Свобода” зірвали установчі збори з формування Громадської ради при Київській міськдержадміністрації, що відбувались сьогодні у приміщенні Головпоштамту на Хрещатику.

За його словами, робота зборів призупинена через події, що почали відбуватися після приходу людей, яких супроводжував народний депутат від “Свободи” Андрій Іллєнко.

“На мене і на голову установчих зборів депутат Іллєнко з групою людей в масках напали і близько 10 хвилин били руками і ногами, поки ми лежали підлозі. Нанесли нам безліч тілесних пошкоджень. Зараз нас оглядає швидка, і міліція приймає заяви і пояснення”, - заявив Р.Хорольський.

Він стверджує, що напад було скоєно біля входу у Головпоштамт, коли вони спустилися з 7-го поверху будівлі, де проходили збори, щоб дати коментарі журналістам.

«Преса запросила нас, щоб взяти коментарі, і відразу на нас напали. Потім вся ця група прорвалася на 7-й поверх, де проходили збори. Почали розпиляти газ і бити інших людей, нищити майно... В цей час “Свобода” в приміщенні просто повибивала двері, вікна, газові балончики проти людей застосувала, а тут зібралося сьогодні близько 500 осіб...», - заявив Р.Хорольський.

За його інформацією, кількість нападників швидко збільшувалась, і міліція, яка прибула на місце подій, не встигала їх зупиняти.

«Не може перешкодити оперативно. Їх кількістю більша, і вони проривають в різних місцях кордони. Тут багато міліції і «Беркут», - зауважив Р.Хорольський.

У КМДА ситуацію не коментують, пояснюючи, що збори проводить ініціативна група Громадської ради.

Крім того сьогодні на місці проведення зборів із формування Громадської ради при КМДА шукали бомбу.

Повідомленням про замінування будівлі на Хрещатику виявилося хибним, повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в м. Києві.

Нагадаємо, сьогодні об 11.35 по спецлінії «102» до чергової частини столичної міліції надійшов дзвінок від помічника народного депутата. Він повідомив, що в залі, де проводиться обрання членів до Громадської ради при КМДА, до нього підійшов невідомий та поінформував, що «через кілька хвилин тут пролунає вибух».

За адресою Хрещатик, 22, виїхали працівники вибухо-технічної служби, експерти-криміналісти, кінологи, слідчо-оперативна група та патрульні міліціонери. Також на місце прибули працівники МНС та бригади швидкої допомоги.

За результатами проведеної перевірки небезпечних вибухових приладів та предметів не виявлено, зазначили у ВЗГ.