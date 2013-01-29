Янукович висловив співчуття президентові Казахстану

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

«З глибокою скорботою в Україні сприйняли звістку про катастрофу пасажирського літака, що сталася в Алматинській області», - йдеться у співчутті Президента.

Від імені українського народу В.Янукович висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня біля Алмати розбився пасажирський літак з 15 пасажирами на борту.

За даними Генеральної прокуратури Казахстану, літак "Chellenger-200" АТ "Авіакомпанія SCAT", що виконував авіарейс №760 за маршрутом "Кокчетав-Алмати", розбився сьогодні вранці, не долетівши приблизно 5 кілометрів до аеропорту Алмати.

На борту літака перебувало 5 членів екіпажу і 15 пасажирів, за попередніми даними, таких, хто вижив, немає.

За фактом катастрофи літака порушено кримінальну справу.