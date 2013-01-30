Націоналісти вимагають перейменувати вулицю Паризької комуни

Як повідомили УНІАН у прес-службі полтавської організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода», відповідне звернення вони направили меру Полтави Олександру Мамаю 29 січня, в день 95-х роковин битви під Крутами.

«Починати треба з малого - з вулиці. Добре розуміємо, як до цього ставиться полтавська влада - вкрай негативно. Проте, якщо ми зможемо зібрати людей, які вийдуть з вимогами до ОДА, ми на самій вулиці влаштуємо протести і тоді переможемо в цій боротьбі. Влада нарешті мусить зрозуміти, що думку суспільства потрібно враховувати. Таким чином з однієї вулиці ми почнемо знищення всіх комуністичних символів у всьому місті", - сказав голова Полтавської "Студентської Свободи" Юліан Матвійчук.