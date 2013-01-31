Регіонали не збираються відпускати Тимошенко на лікування за кордон
“Регіонал” Олійник виключає можливість лікування Тимошенко за кордоном.
Народний депутат від Партії регіонів Володимир Олійник виключає можливість лікування засудженої за перевищення службових повноважень екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко за кордоном.
Про це йдеться у коментарі В.Олійника, обнародуваному на сайті Партії регіонів.
“Назвіть мені хоча б один випадок, коли засудженого відправляють на лікування в іншу державу. Такого ви не знайдете у всьому світі», - сказав депутат.
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За його словами, Україні необхідно дотримуватися загальних стандартів. «Інакше ми руйнуємо Конституцію, коли робимо винятки для окремих категорій громадян», - додав він.
В.Олійник вважає, що у разі виникнення необхідності, Ю.Тимошенко буде зроблена операція в Україні. «У разі потреби можна запросити (закордонних) спеціалістів», - додав народний депутат.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні під час зборів опозиційних депутатів у парламенті лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявив, що одне з перших завдань опозиції - добитися лікування Ю.Тимошенко у клініці за кордоном.
Крім того, захисник екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, народний депутат України Сергій Власенко наголосив, що українським законодавством не заборонено направляти ув’язнених на лікування за кордон.
«Є базова стаття 7 Кримінально-виконавчого кодексу, яка говорить, що будь-яка особа, яка знаходиться в ув’язненні, має всі ті ж права, що й звичайні люди, за винятком тих прав, які прямо обмежені законом. Також у нас є законодавство про медицину. Називається «Основи законодавства України про охорону здоров’я». Стаття 36 «Направлення хворих на лікування за кордон»: громадяни України можуть направлятися на лікування за кордон у разі необхідності надання того чи іншого виду медичної допомоги хворому та неможливості її надання в закладах охорони здоров’я України. Державні органи повинні сприяти виїзду громадян України за кордон і перебування там у період лікування», - зазначив С.Власенко.