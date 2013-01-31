Регіонали не збираються відпускати Тимошенко на лікування за кордон

Народний депутат від Партії регіонів Володимир Олійник виключає можливість лікування засудженої за перевищення службових повноважень екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко за кордоном.

Про це йдеться у коментарі В.Олійника, обнародуваному на сайті Партії регіонів.

“Назвіть мені хоча б один випадок, коли засудженого відправляють на лікування в іншу державу. Такого ви не знайдете у всьому світі», - сказав депутат.

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За його словами, Україні необхідно дотримуватися загальних стандартів. «Інакше ми руйнуємо Конституцію, коли робимо винятки для окремих категорій громадян», - додав він.

В.Олійник вважає, що у разі виникнення необхідності, Ю.Тимошенко буде зроблена операція в Україні. «У разі потреби можна запросити (закордонних) спеціалістів», - додав народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні під час зборів опозиційних депутатів у парламенті лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявив, що одне з перших завдань опозиції - добитися лікування Ю.Тимошенко у клініці за кордоном.

Крім того, захисник екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, народний депутат України Сергій Власенко наголосив, що українським законодавством не заборонено направляти ув’язнених на лікування за кордон.

«Є базова стаття 7 Кримінально-виконавчого кодексу, яка говорить, що будь-яка особа, яка знаходиться в ув’язненні, має всі ті ж права, що й звичайні люди, за винятком тих прав, які прямо обмежені законом. Також у нас є законодавство про медицину. Називається «Основи законодавства України про охорону здоров’я». Стаття 36 «Направлення хворих на лікування за кордон»: громадяни України можуть направлятися на лікування за кордон у разі необхідності надання того чи іншого виду медичної допомоги хворому та неможливості її надання в закладах охорони здоров’я України. Державні органи повинні сприяти виїзду громадян України за кордон і перебування там у період лікування», - зазначив С.Власенко.