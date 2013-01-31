Янукович відзначив заслуги керівника путінської адміністрації орденом

Президент України Віктор Янукович нагородив керівника адміністрації Путіна орденом "За заслуги".

Відповідний указ розміщено на сайті глави держави. Янукович нагородив Сергія Іванова орденом «За визначний особистий внесок у розвиток українсько-російських міждержавних відносин». Іванова нагороджено орденом І ступеня.

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