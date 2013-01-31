Янукович відзначив заслуги керівника путінської адміністрації орденом
21:01, 31 січня 2013Політика
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Президент України Віктор Янукович нагородив керівника адміністрації Путіна орденом "За заслуги".
Янукович нагородив Іванова орденом
Відповідний указ розміщено на сайті глави держави.
Янукович нагородив Сергія Іванова орденом «За визначний особистий внесок у розвиток українсько-російських міждержавних відносин».
Іванова нагороджено орденом І ступеня.
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