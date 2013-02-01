ГПУ: Захисник Тимошенко читав справу лише годину

Про це повідомляє Відділ зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Зокрема, прес-служба ГПУ повідомляє про те, що сьогодні, 1 лютого, слідчі Генеральної прокуратури України надали матеріали кримінального провадження для ознайомлення захиснику Ю.Тимошенко адвокату О.Плахотнюку.

О.Плахотнюк знайомився з матеріалами провадження лише годину, після чого залишив приміщення прокуратури, мотивуючи це своєю зайнятістю. Подальше ознайомлення з матеріалами провадження за пропозицією О.Плахотнюка заплановано на завтрашній день.

При цьому в ГПУ наголошують, що обсяг матеріалів, який надається захисту для ознайомлення, регламентується ст. 221 Кримінального процесуального кодексу України (ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення). Вказаною нормою закону передбачено надання захисту лише тих матеріалів, які не можуть зашкодити досудовому розслідуванню.

Також у ГПУ зазначають, що інший захисник Ю.Тимошенко – Сергій Власенко, звернувся до слідчого з клопотанням про ознайомленням з матеріалами провадження в порядку ст.221 КПК України лише 30 січня поточного року.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 лютого, О.Плахотнюк заявив, що Генеральна прокуратура України не надала захисту екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко матеріалів справи про вбивство народного депутата Євгена Щербаня у повному обсязі.

За словами О.Плахотнюка, повідомлення від ГПУ про можливість ознайомлення з матеріалами справи він отримав лише вчора, 31 січня.

«Однак, коли я сьогодні прийшов до ГПУ, виявилось, що слідчі надають матеріали справи, але не всі. Ключові епізоди, які нібито містять покази свідків щодо причетності Юлії Тимошенко до вбивства Щербаня, захисту надавати заборонено», - розповів О.Плахотнюк.

«Слідчі мотивують це тим, що ознайомлення з цими матеріалами може перешкодити подальшому розслідуванню справи. Це аж ніяк не в’яжеться із заявою генпрокурора Віктора Пшонки про завершення розслідування справи, яку він зробив ще 2 тижні тому», - підкреслив захисник.

Він також нагадав, що так само два тижні тому В.Пшонка заявив, що у зв’язку із завершенням розслідування захист уже може знайомитися зі справою.

О.Плахотнюк повідомив, що у зв’язку із ненаданням всіх матеріалів справи він звернувся до ГПУ із офіційною заявою.

«Щойно захист отримає копію постанови про часткову відмову в наданні матеріалів справи, ми оскаржимо ці дії в суді», - підкреслив адвокат.