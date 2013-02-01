Захист Тимошенко заявляє, що слідчі віддали не всі матеріали у справі Щербаня

Про це повідомив захисник Ю.Тимошенко Олександр Плахотнюк, поінформували УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

За словами О.Плахотнюка, повідомлення від ГПУ про можливість ознайомлення з матеріалами справи він отримав лише вчора, 31 січня.

«Однак, коли я сьогодні прийшов до ГПУ, виявилось, що слідчі надають матеріали справи, але не всі. Ключові епізоди, які нібито містять покази свідків щодо причетності Юлії Тимошенко до вбивства Щербаня, захисту надавати заборонено», - розповів О.Плахотнюк.

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«Слідчі мотивують це тим, що ознайомлення з цими матеріалами може перешкодити подальшому розслідуванню справи. Це аж ніяк не в’яжеться із заявою генпрокурора Віктора Пшонки про завершення розслідування справи, яку він зробив ще 2 тижні тому», - підкреслив захисник.

Він також нагадав, що так само два тижні тому В.Пшонка заявив, що у зв’язку із завершенням розслідування захист уже може знайомитися зі справою.

О.Плахотнюк повідомив, що у зв’язку із ненаданням всіх матеріалів справи він звернувся до ГПУ із офіційною заявою.

«Щойно захист отримає копію постанови про часткову відмову в наданні матеріалів справи, ми оскаржимо ці дії в суді», - підкреслив адвокат.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня 2013 року генеральний прокурор України Віктор Пшонка заявив, що ГПУ завершила розслідування кримінальної справи про вбивство Є.Щербаня, і підозрюваними в організації цього злочину є Юлія Тимошенко і екс-прем’єр Павло Лазаренко.

29 січня захисники екс-прем’єр-міністра України О.Плахотнюк та Сергій Власенко заявили, що досі не отримали доступу до матеріалів справи, за якою Ю.Тимошенко висунуто обвинувачення у причетності до вбивства у 1996 році народного депутата Є.Щербаня.

Того ж дня начальник Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Андрій Курись заявив, що до сьогодні жодного клопотання від адвокатів Ю.Тимошенко не надходило.

«Зокрема, клопотання про отримання матеріалів кримінальної справи надійшло до нас лише сьогодні. Воно буде розглянуто у встановлений законом строк, а матеріали відповідно будуть надані захисту», - сказав він.

31 січня О.Плахотнюк заявив, що Ю.Тимошенко ще 24 січня письмово попросила Генеральну прокуратуру надати їй для ознайомлення матеріали справи про вбивство Є.Щербаня, однак не отримала відповіді на своє прохання.

Довідка УНІАН. Є.Щербань був убитий 3 листопада 1996 року в аеропорту Донецька.

17 квітня 2003 року Луганський апеляційний суд оголосив вирок у кримінальній справі, що містила більш як 20 епізодів, зокрема, вбивство голови НБУ Вадима Гетьмана і Є.Щербаня. Обвинуваченими у справі було визнано 8 чоловік. Троє з них засуджені до довічного ув’язнення, решта - до позбавлення волі на строк від 11,5 до 15 років.

Екс-прем'єр П.Лазаренко проходив у справі як замовник цих вбивств.