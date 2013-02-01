Національний експертний форум «УКРАЇНА-2013. ПРОГНОЗ»
АНОНС
6 лютого (середа) 2013 року
відбудеться
Національний експертний форум
«УКРАЇНА-2013. ПРОГНОЗ»
Організатор Форуму: Інститут Горшеніна
Робота Форуму включатиме дві комунікаційні панелі:
Панель «УКРАЇНА-2013. ПОЛІТИЧНИЙ ПРОГНОЗ»
Період роботи панелі: 10:00-11:20
Питання до обговорення:
• Політичний порядок денний України на 2013 рік
• Політичний ландшафт країни
• Політичні виклики та загрози
• Роль та місія Верховної Ради у середньостроковій перспективі
• Місцеве самоврядування та розвиток регіонів
Спікери панелі: Вадим Омельченко, президент Інституту Горшеніна; Дмитро Видрін, політолог; Володимир Грановський, політичний консультант; Валерій Чалий, заступник генерального директора Центру Разумкова; Володимир Чемерис, громадський і політичний діяч.
Модератор панелі – Марцін Войцеховський, журналіст «Газети виборчої» (Польща).
Панель «УКРАЇНА-2013. ЕКОНОМІКА. ІНФРАСТРУКТУРА. РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК»
Період роботи панелі: 12:00-13:20
Питання до обговорення:
• Світова економічна ситуація у 2013 році: ризик чи можливість для України?
• Залучення інвестицій в інфраструктурні проекти України у 2013 році
• Чи зможе український уряд подолати кризу?
• Основні тенденції/вектори розвитку української економіки у 2013 році. Вплив світової кон’юнктури
• Перспективи співробітництва України зі світовими фінансовими інститутами
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Спікери панелі: Олександр Вілкул, віце-прем'єр-міністр України; Петро Порошенко, народний депутат України; Роман Шпек, член ради НБУ, старший радник «Альфа Банку»; Анатолій Гіршфельд, народний депутат України, почесний президент корпорації УПЕК.
Модератор панелі – Валерій Калниш, головний редактор видання «Коммерсантъ-Украина».
Акредитація для ЗМІ є обов’язковою!
Заявки на акредитацію приймаються за телефоном: (044) 230 49 62 або електронною поштою: press@gorshenin.ua.
Місце проведення: бізнес-центр «Парус» (м. Київ, вул. Мечникова, 2, вхід з бул. Лесі Українки), мала зала, 2 поверх. Реєстрація учасників: 9:00–10:00