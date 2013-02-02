Лутковська каже, що бачити Тимошенко на екрані має змогу лише інспектор-жінка

Це сказала уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська.

Омбудсмен розповіла телеканалу "Інтер", що була в лікарні, однак пані Тимошенко відмовилася зустрічатися з нею, пише ВВС Україна.

Вона також підтвердила, що в палаті Юлії Тимошенко дійсно встановлено камери відеоспостереження, які належать державній пенітенціарній службі.

Запис відео, за словами пані Лутковської, не ведеться, за ув'язненими лише спостерігають.

"Працівниці служби, які ведуть спостереження, мають можливість бачити тільки саму палату без будь-якого втручання в якусь інтимну сферу в житті тих двох осіб, які знаходяться в цій палаті", - сказала омбудсмен.

"Крім того, цей монітор постійно повернений до одного інспектора, є тільки один інспектор - жінка, яка має можливість спостерігати за двома пацієнтками, які перебувають у палаті", - додала вона.

Охороняють пані Тимошенко п'ять людей, з яких троє жінок. З них у палаті перебуває постійно лише одна жінка, розповіла Валерія Лутковська.

На початку січня Юлія Тимошенко в листі до президента Віктора Януковича оголосила про акцію непокори, відмовившись повертатися в палату, доки там ведеться відеоспостереження і цілодобово перебуває караул, у якому більше чоловіків, ніж жінок.

ВВС Україна