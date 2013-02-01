Лутковська не збирається у відставку через критику опозиції

Про це вона заявила в ефірі «5 каналу».

Відповідаючи на запитання, чи повинна Омбудсман після нищівної критики з боку опозиції подати у відставку, В.Лутковська заявила: «Ні, я так не вважаю. Критика опозиції стосувалася питання моєї реакції на захист прав певних опозиціонерів, а мій мандат передбачає захист прав 46 мільйонів населення України».