Лутковська не збирається у відставку через критику опозиції
07:06, 01 лютого 2013Політика
1333 0
Уповноважена Верховної ради з прав людини Валерія Лутковська не бачить підстав іти у відставку через критику з боку опозиції.
Лутковська не розуміє, чому має йти
Про це вона заявила в ефірі «5 каналу».
Відповідаючи на запитання, чи повинна Омбудсман після нищівної критики з боку опозиції подати у відставку, В.Лутковська заявила: «Ні, я так не вважаю. Критика опозиції стосувалася питання моєї реакції на захист прав певних опозиціонерів, а мій мандат передбачає захист прав 46 мільйонів населення України».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter