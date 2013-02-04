Кузьміна не пускають на сніданок з Обамою через візу

Перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін направив лист до Конгресу США, в якому поскаржився на те, що Посольство США в Україні своєчасно не надало йому візу для поїздки до Вашингтона на молитовний сніданок за участю Президента США Барака Обами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, відповідний лист Р.Кузьмін направив на адресу Конгресу дипломатичними каналами зв’язку.

"Я хочу подякувати вам за запрошення на Національний молитовний сніданок, який проходитиме на цьому тижні у Вашингтоні за участі Президента Обами. На жаль, я не маю змоги прийняти ваше люб'язне запрошення, оскільки Посольство США тут, у Києві, продовжує затримувати видачу візи настільки, що зараз у мене недостатньо часу, щоб організувати поїздку, що дозволило б мені відвідати цю важливу подію", - йдеться у листі Р.Кузьміна.

При цьому він наголосив, що "ситуація саме така, навіть попри те, що мій запит про видачу візи був поданий відповідно до встановлених процедур та в межах встановлених строків для опрацювання таких запитів".

Враховуючи перебіг подій, Р.Кузьмін у листі зазначає, що може лише дійти висновку, "що така поведінка Державного департаменту США демонструє явну неповагу до України в цілому та до мене як до одного з її громадян".

«Така поведінка, на мою думку, також відображає неповагу до Конгресу США, який удостоїв мене честі взяти участь у цій світовій духовній події", - зазначає Р.Кузьмін.

"У світлі вищезгаданого, я дуже шкодую, що не матиму можливості прийняти ваше запрошення на Національний молитовний сніданок. Як нам усім відомо, НМС у США є духовним святом, мета якого полягає у просуванні спільних цілей доброзичливості та співробітництва між багатьма державами та релігіями, які будуть там представлені. Поза всяких сумнівів, його призначення не політична подія, а гуманітарно-духовна. Прикро, що цей факт був проігнорований у рішенні Державного департаменту США позбавити мене можливості взяти участь у найбільш корисному зі святкових заходів", - підкреслив Р.Кузьмін.