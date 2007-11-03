У Мороза підрахували ”реальний результат” СПУ на виборах

Президент Правозахисної академії Валерій КОЧЕТОВ, який представляв Соцпартію в суді за позовом 5 партій проти ЦВК, вважає, що реальний результат партії на виборах становив 3,7%.

Про це В.КОЧЕТОВ заявив у інтерв`ю тижневику «Киевский телеграф» за 2-8 листопада №44.

«Соціалістам якраз реально не вистачає 20 тисяч голосів. А якщо усунути всі фальсифікації, то результат СПУ становитиме 3,7%», - сказав він. За його словами, при цьому покращають електоральні показники комуністів, Партії регіонів і "Нашої України" і зменшиться голосів у БЮТ і Блоку Литвина.

За словами правозахисника, в Україні «чітко простежується наступна тенденція — рівень маніпуляції з голосами виборців досяг цифри 3,47%», що більше прохідного парламентського бар`єру.

За його словами, правозахисна академія, яку він очолює, займається моніторингом виборів з 1994 року і під час кожної виборчої кампанії створює спеціальний аналітичний центр і перераховує результати виборів. «Знаючи алгоритм, маючи різні математичні матриці, легко можна визначити результат з погрішністю до десятої частки відсотка», - заявив В.КОЧЕТОВ.

Як повідомляв УНІАН, Прогресивна соціалістична партія України, Соціалістична партія України, Комуністична партія України, Всеукраїнська партія народної довіри і Партія вільних демократів просили суд визнати дії ЦВК неправомірними в частині підрахунку голосів виборців на дострокових парламентських виборах, такими, які призвели до фальсифікації результатів виборів; визнати бездіяльність ЦВК у частині нереагування на порушення, наданні ним неналежної оцінки, непроведення заходів щодо усунення порушень; а також вимагали провести перерахунок голосів. Вищий адміністративний суд України не знайшов в діях Центральної виборчої комісії порушень при встановленні результатів дострокових парламентських виборів, які відбулися 30 вересня.