Тимошенко: Янукович втративши честь і гідність плазує перед Ющенком

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО та блок «Наша Україна – Народна Самооборона» за жодних умов не підуть на створення широкої коаліції з Партією регіонів.

Про це вона заявила в ефірі Першого національного каналу, коментуючи заяву глави уряду Віктора ЯНУКОВИЧА, що згодом зусилля усіх гілок влади будуть об’єднані.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що коли дивилася засідання Кабміну за участю глави держави, то побачила, що В.ЯНУКОВИЧ «втративши честь і гідність як прем’єр-міністр, плазує перед Президентом і прізвище ЯНУКОВИЧА було не ЯНУКОВИЧ, а що подати, куди занести і що почухати».

Лідер БЮТ нагадала, що глава держави в своїх рекламних роликах перед парламентськими виборами запевняв, що в Україні буде створена тільки демократична коаліція. «Я Президенту вірю, і знаю, що його команда – блок НУ-НС - буде з Президентом працювати душа в душу. Буде демократична коаліція, я хочу всіх запевнити, буде нормальний демократичний уряд і будуть в країні зміни», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.