У 2013-му через інтернет вже продали більше квитків на поїзди, ніж за весь 2010 рік

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), протягом 2009 року пасажири придбали через Інтернет близько 83,5 тис. квитків, в 2010 році - 132,5 тис., в 2011 році - 693,9 тис. квитків, у 2012 році - понад 2,1 млн квитків. З початку 2013 року через Інтернет вже оформлено більше 243 тис. квитків.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» запровадила нову систему продажу проїзних документів через Інтернет 17 травня 2012 року.

«Укрзалізниця» планує до кінця 2013 року впровадити електронні проїзні документи на всіх поїздах далекого прямування, що курсують у внутрішньому сполученні. З 5 лютого така технологія діє на швидкісних поїздах «Український експрес» категорії Інтерсіті+ виробництва Hyundai Rotem.

Довідка УНІАН. Залізничний транспорт України за підсумками 2012 зберіг перевезення пасажирів, з урахуванням перевезень міською електричкою, на рівні 429, 6 млн осіб.