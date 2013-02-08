Фюле: Угоду підпишуть у листопаді, якщо Україна виконає необхідні умови

Комісар Європейського Союзу з питань розширення і європейської політики сусідства Штефан Фюле констатує, що для підписання Угоди про асоціацію в листопаді 2013 року українська влада має виконати необхідні умови.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

«Виїжджаючи з Києва: ключовий момент для влади - це виконати умови для підписання Угоди про асоціацію, лише в цьому разі воно може бути реалізоване», - написав єврокомісар.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила висновки щодо України, в яких заявила про готовність підписати Угоду про асоціацію з Києвом на Вільнюському саміті “Східного партнерства” за умови прогресу в протидії вибірковому правосуддю, усуненні недоліків, виявлених під час парламентських виборів 28 жовтня 2012 року, а також за умови подальшого прогресу в реформах, визначених Порядком денним асоціації.

Сьогодні, 8 лютого, під час зустрічі з Президентом України Віктором Януковичем у Києві єврокомісар Ш.Фюле відзначив, що Україна і ЄС не мають втратити шанс підписати Угоду про асоціацію в листопаді 2013 року.

“Нам краще зробити все можливе, щоб не втратити цю можливість, тому що за допомогою цієї надзвичайно важливої угоди ми не лише зможемо розвивати наші відносини на значно вищому рівні, це також нова основа, яка буде юридично обов`язковою для обох сторін, і це буде вперше, коли настільки амбітна угода буде укладена з нашими партнерами”, - сказав Ш.Фюле.