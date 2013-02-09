ЗМІ: Кулиняка призначили гендиректором палацу «Україна»

Про це ZN.UA стало відомо від джерела в адміністрації президента.

Крім того, відомо, що художнім керівником призначено Віолетту Мозгову - вдову багаторічного гендиректора НП "Україна" Миколу Мозгового.

До призначення Кулиняка саме вона очолювала палац - з 2010 року була призначена виконуючим обов'язки (в.о., до цього обіймала посаду заступника гендиректора з творчих питань.).

Нагадаємо, Михайло Кулиняк керував Мінкультом з 2010 року, однак 24 грудня минулого року був звільнений у зв'язку з формальною причиною - відставкою всього уряду.