ЗМІ: Кулиняка призначили гендиректором палацу «Україна»
14:19, 09 лютого 2013Політика
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Гендиректором Національного палацу мистецтв "Україна" з 8 лютого призначено екс-міністра культури Михайла Кулиняка.
Кулиняк з крісла міністра пересів у крісло гендиректора палацу "Україна"
Про це ZN.UA стало відомо від джерела в адміністрації президента.
Крім того, відомо, що художнім керівником призначено Віолетту Мозгову - вдову багаторічного гендиректора НП "Україна" Миколу Мозгового.
До призначення Кулиняка саме вона очолювала палац - з 2010 року була призначена виконуючим обов'язки (в.о., до цього обіймала посаду заступника гендиректора з творчих питань.).
Нагадаємо, Михайло Кулиняк керував Мінкультом з 2010 року, однак 24 грудня минулого року був звільнений у зв'язку з формальною причиною - відставкою всього уряду.
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