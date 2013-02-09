Мельниченко закликає Пшонку відбити у рейдерів пансіонат у Скадовську

Колишній майор Управління Державної охорони Микола Мельниченко заявляє, що за наявною у нього інформацією, в смт. Лазурне Скадовського району Херсонської області за участю місцевої прокуратури та правоохоронних органів відбувається рейдерське захоплення пансіонату "Збруч", власником якого є трудовий колектив.

Про це М.Мельниченко повідомив УНІАН.

"До мене, як до громадського правозахисника, звернулися працівники колективу пансіонату та представники харківської правозахисної організації і повідомили, що за участю прокуратури Скадовська та правоохоронних органів зараз відбувається захоплення пансіонату на користь осіб із Донецької області. Одним із найбільш зацікавлених у незаконній оборудці є житель Краматорська, який раніше був засуджений та відбув покарання за викрадення людей", - заявив М.Мельниченко.

"У мене є беззаперечні докази того, що органи прокуратури в Херсонській області цинічно і нахабно порушують закон. Отже я публічно звертаюся до генпрокурора Віктора Пшонки з вимогою припинити свавілля своїх підлеглих. А матеріали, які підтверджують протиправні дії прокурорських працівників, я у понеділок, 11 лютого, особисто йому передам", - наголосив М.Мельниченко.