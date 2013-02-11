Власенко: Тимошенко сьогодні визначиться з позицією у справі Щербаня

"Ми обговорили певні речі, ми обмінялися думками та інформацією і взяли перерву до понеділка для того, щоб подумати про те, яким чином діяти в цій ситуації... Юлія Володимирівна прийме рішення в понеділок, 11 лютого", - сказав Власенко. При цьому він зазначив, що вважає рішення судді Оксани Царевич, що зобов'язує Державну пенітенціарну службу забезпечити доставку Тимошенко в Апеляційний суд Києва 13 лютого, "абсолютно незаконним".

"Я вважаю, що дане рішення судді Царевич є абсолютно незаконним, оскільки воно порушує цілу купу норм нового КПК... Зокрема, стаття 135 говорить про те, що якщо людина хворіє або перебуває на лікуванні, то вона не повинна брати участь у слідчих або судових діях. І захист про це говорив неодноразово: визначтеся, якщо ви вважаєте, що Тимошенко здорова, приймайте відповідне рішення, але якщо ви не можете такого рішення прийняти, то треба з цим (з тим, що Тимошенко хвора, - ред.) погодитися і визнати, що є стаття 135 Кримінального процесуального кодексу. Спекуляції навколо цього не потрібні", - сказав Власенко.

Крім того, Власенко зазначив, що у зв'язку з ескалацією ситуації у справі про вбивство Щербаня значно посилився тиск на нього як на захисника Тимошенко. "У зв'язку зі значним посиленням тиску на мене з боку правлячого режиму ми прийняли рішення посилити заходи безпеки. Всі засідання і обговорення з групою адвокатів Юлії Володимирівни ми зараз проводимо виключно в захищеному спецкомплексі на Турівській. Після декількох спроб отруїти мене, тепер я вживаю тільки ту їжу, яку приготував сам. Також було прийнято рішення, і Тимошенко його підтримала, що мене буде постійно супроводжувати особиста охорона Юлії Володимирівни. Ці заходи обґрунтовані: сьогодні навколо мого будинку з'явилися співробітники СБУ в костюмах мультиплікаційних ведмедів, які під виглядом роздачі рекламної продукції ведуть негласне спостереження за мною. У цьому і є елемент психічного тиску - так влада демонструє, що просто відверто знущається над головним захисником Тимошенко", - підкреслив політик.

"Мені достеменно відомо, що до операції з усунення мене залучені не тільки Банкова, прокуратура і МВС, але також МНС і Міністерство доходів і зборів, яке намагається позбавити мене будь-яких джерел фінансування. У зв'язку з цим я хотів би ще раз підкреслити, що перебуваю в нормальному психологічному стані і не збираюся покінчити життя самогубством", - додав Власенко.

Як повідомлялося, 7 лютого слідчий суддя Печерського райсуду Києва Царевич частково задовольнила клопотання Тимошенко і перенесла проведення слідчих дій у справі про вбивство депутата Євгена Щербаня на прохання екс-прем'єра на 13 лютого. Царевич також зобов'язала ДПтСУ забезпечити доставку Тимошенко на судове засідання в Апеляційний суд Києва.