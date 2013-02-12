У харківській «Батьківщині» заявляють, що до них прийшли з обшуками

Про це УНІАН повідомила прес-секретар Харківської облорганізації ВО «Батьківщина» Юлія Германова.

«Вони прийшли, спробували почати обшук, ми стали на заваді. Шукають ту ж компанію «Експерт-Фінанс», яку шукали на Отакара Яроша. Як суд давав їм дозвіл на обшук за двома адресами, не зрозуміло», - сказала Ю.Германова.

За її словами, правоохоронці оглянули «без пристрасті» одну кімнату, потім прибули народні депутати Арсен Аваков, Микола Княжицький, Сергій Сас, Роман Забзалюк.

Ю.Германова зауважила, що після прибуття депутатів правоохоронці «призупинили обшук».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прес-секретар А.Авакова Наталія Статівко повідомила журналістам, що близько 11.30 у приміщення по вулиці Отакара Яроша, 16-б в Харкові, де розташована приймальня депутата, прибули співробітники правоохоронних органів, які заявили про намір проводити слідчі дії.

У свою чергу в міліції заявили, що у приміщенні приймальні народного депутата України від опозиції Арсена Авакова за адресою Вулиця Отакара Яроша, 16-б слідчі дії не проводяться.

«Повідомляємо, що безпосередньо в громадській приймальні одного з народних депутатів України, яка знаходиться в одному приміщенні з об’єктом кримінальної справи, жодних слідчих дій не відбувається. Наголошуємо на тому, що працівники міліції діють виключно в рамках закону», - підкреслили в міліції.