Захисник: Тимошенко не відмовлялась їхати на допит до Києва (документ)

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед Харківською ЦКЛ “Укрзалізниці” після зустрічі із Ю.Тимошенко сказав її захисник, народний депутат Сергій Сас.

“Незважаючи на крайню незаконність дій, Юлія Володимирівна не писала ніяких відмов від поїздки до Києва, а також не вимагала усно”, - сказав С.Сас.

За словами захисника, Ю.Тимошенко передала керівництву Качанівської виправної колонії №54 заяву про те, що вона не відмовляється від поїздки до Києва на судове засідання у справі Є.Щербаня.

С.Сас підкреслив, що вчора, 12 лютого, протягом дня до Ю.Тимошенко заходили керівники колонії з проханням підписати документ про відмову від участі у засіданні суду.

“Проте вона не тільки не підписала ті документи, а ще й попросила заступника керівника колонії №54 Оксану Володимирівну (Кошлич — УНІАН) про те, що якщо буде все-таки виконуватися рішення про доставлення її до суду в Київ, їй завчасно повідомити, коли її будуть етапувати до Києва, на який термін і чи всі речі вона повинна з собою забирати”, - зазначив С.Сас.

За його словами, Ю.Тимошенко на це прохання відповіді ніякої не отримала.

Захисник висловив занепокоєння з того приводу, що засідання Печерського райсуду Києва може початися без участі Ю.Тимошенко під тим приводом, що начебто вона відмовилася від участі у ньому.

С.Сас підкреслив, що у такому разі захист буде наполягати на залученні як свідка О.Кошлич, яка зможе засвідчити, що Ю.Тимошенко не відмовлялася від участі в суді.

С.Сас скептично поставився до опублікованого в пресі акту про начебто відмову Ю.Тимошенко від участі у засіданні Печерського райсуду Києва.

“З огляду на те, що були неодноразові спроби умовляння, інші звернення до Юлії Володимирівни, щоб вона відмовилася їхати, шукаючи якийсь вихід, вони знайшли явно незаконний вихід, склавши відповідний акт, про який ні захист не знає нічого, ні Юлія Володимирівна не знає нічого”, - сказав С.Сас.

На думку захисника, незаконним є намагання доставити на судове засідання людину, яка знаходиться на стаціонарному лікуванні.

Як повідомляв УНІАН, Державна пенітенціарна служба України сьогодні, 13 лютого, заявила, що Ю.Тимошенко двічі підтвердила свою відмову їхати на сьогоднішнє засідання Печерського районного суду Києва, де має відбутися допит свідка у справі вбивства в 1996 році народного депутата Євгена Щербаня.

Зокрема, зазначається в повідомленні, «вчора, коли Ю.Тимошенко у категоричній формі відмовилася від участі у сьогоднішньому засіданні Печерського райсуду м. Києва, під час якого запланований допит свідка, співробітники Качанівської виправної колонії (№54) зафіксували цю відмову, склавши відповідний акт (який було опубліковано)».

Водночас у зв’язку з тим, що пізніше в ЗМІ з посиланням на адвокатів засудженої з’явилась інформація про начебто бажання Ю.Тимошенко їхати до суду, співробітники колонії об 11.59 повторно звернулися до екс-прем’єра та ознайомили її з попередньо складеним актом, поінформували в ДПтС, підкресливши, що «жодних заперечень щодо змісту акту Ю.Тимошенко не озвучувала».

«Про це також було складено відповідний документ», - додали в пенітенціарній службі.

Довідка УНІАН. 7 лютого Печерський райсуд Києва переніс на 13 лютого допит свідка у справі про вбивство Є.Щербаня через відмову Ю.Тимошенко брати участь у судовому засіданні в режимі відео-конференції. Екс-прем’єр наполягає на особистій присутності на допиті свідків у київському суді.

Тоді суд зобов’язав відповідні правоохоронні органи забезпечити доставку Ю.Тимошенко до залу суду.