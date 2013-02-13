Власенко каже, що Тимошенко готова їхати в Київ

Про це він заявив журналістам у Апеляційному суді в Києві, пише Українька правда.

"Учора я був з 12 до 14:30 у Юлії Володимирівни. О 14:27 до неї зайшла представниця Качанівської колонії Оксана Кошак, яка і підписала акт про відмову. Юлія Володимирівна спитала в неї, то коли буде конвой, щоб мене транспортувати до Києва", - розповів Власенко.

За його словами, Кошак сказала, що вони вирішують це питання і Тимошенко повідомлять завчасно, щоб вона могла зібратися.

"Кошак запитала: "То ви не будете заперечувати?". На що Тимошенко відповіла: "Хлопці, дійте по закону", - додав Власенко.